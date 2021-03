Dans les faits, les travailleurs comptant au moins une année d’ancienneté au sein de l’entreprise suédoise auront droit à 24 semaines de congé rémunéré à 80% de leur salaire de base qu’ils pourront prendre à leur guise au cours des 3 premières années de parentalité. Cette politique générale est plus inclusive et solidaire que bon nombre de politiques existantes à travers le monde, et inclut l’ensemble des parents légalement enregistrés, y compris les parents adoptifs, de famille d’accueil et de substitution, ainsi que les parents non biologiques au sein de couples de même sexe.

La politique générale de Volvo Cars s’inspire de la législation nationale sur son marché d’origine, en Suède, célèbre dans le monde entier pour ses dispositions généreuses en matière de congé parental, qui ont accordé des avantages tangibles aux parents comme aux enfants ces dernières décennies. Elle fait suite à un projet pilote de congé parental, lancé dans la région EMEA en 2019, où 46 pour cent de l’ensemble des demandeurs étaient des pères.