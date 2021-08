Comme la 905 trente ans plus tôt, la Peugeot 9X8 reprend les codes esthétiques contemporains propres à la marque : fine, racée et élégante, elle suscite l’émotion et incarne la vitesse. On remarque immédiatement les signatures lumineuses, avec les trois griffes caractéristiques du Lion. Les rétroviseurs s’intègrent dans le châssis qui semble n’opposer aucun obstacle à l’air. A l’arrière, une inscription en guise de clin d’œil souligne l’innovation la plus marquante amenée par la 9X8 : l’absence d’aileron arrière ! « We did not want a rear wing », est-il écrit. Quant à la motorisation, le choix s’est porté sur l’hybridation, avec l’association d’un V6 essence Biturbo de 680 ch entraînant les roues arrière et d’un moteur électrique de 270 ch animant les roues avant.