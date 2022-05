Toutes les voitures, tous les camions et bus neufs fabriqués en Europe devront désormais être équipés d'une boîte noire. Même si les logiciels actuels peuvent déjà se montrer bavards quant à nos habitudes de conduite, avec la boîte noire, il sera encore plus simple pour les experts d'accéder aux données du véhicule. Le principe fut voté en 2019 au Parlement européen, dans le but d'améliorer la sécurité routière.

Vitesse, accélération, régime moteur, port de la ceinture, freinage… : toutes les données de roulage sont enregistrées. Contrairement aux avions, le boîtier n'enregistre pas les sons à l’intérieur de l’habitacle. Il n'archive donc pas de données personnelles. Il est simplement chargé de fournir les informations sur les 30 secondes qui précèdent l’accident et les 10 secondes suivant le choc.

Les données extraites permettront de mieux établir la responsabilité en cas d’accident. Une aubaine pour les assureurs et pour les victimes qui feraient des demandes d'indemnisation. Les données serviront aussi pour les autorités judiciaires et tous les instituts travaillant sur la sécurité routière. Cette technologie parie aussi sur l’effet inconscient qu’elle aura sur les automobilistes. Il s’agit de les responsabiliser sur leurs actions au volant.

Face à cette nouveauté, certaines associations d’automobilistes ne cachent pas leur hostilité. Au micro de Franceinfo ce lundi, Pierre Chasseray, délégué général de l’association "40 millions d’automobilistes", y voit surtout “un coût supplémentaire pour les voitures".

A partir de 2024, ces boîtes noires seront obligatoires dans tous les véhicules, y compris ceux d’occasion. Le coût d’installation est estimé à une centaine d’euros.