Cette Abarth 695 Esseesse sera produite à 1.390 exemplaires : 695 de couleur Scorpion Black et 695 en gris Campovolo. Toutes deux se distinguent également par des inserts de boucliers et des coques de rétroviseur de couleur gris argenté. Et surtout, elles adoptent un capot en aluminium et un imposant aileron arrière réglable qui favorise l’aérodynamisme.

Le moteur reste le 1.4 turbo de 180 chevaux, qui envoie la bombinette à 100 km/h en 6,7 secondes et surtout, à 225 km/h en pointe. Cela en fait l’Abarth de route la plus rapide de l’histoire !

Pour peaufiner son comportement sportif, cette Essesse peut également compter sur un échappement allégé de 10 kg fourni par le spécialiste Akrapovic, ainsi que des amortisseurs fournis par Koni.