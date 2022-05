De l’Abarth 131 Rallye originelle, la 695 reprend la teinte Blu Rally, réinterprétée ici sous une forme plus contemporaine brillante. Ce joli bleu est contrasté d’éléments noirs pour le toit, les passages de roues, les bas de caisse ou encore sur l’aileron ajustable (repris de la 70ème anniversaire et la Esseesse). Des teintes bleues ou grises unies sont également proposées.

A bord, ce sont les sièges baquets et les surpiqûres bleues qui font le lien avec la voiture originelle. La silhouette de cette dernière est d’ailleurs intégrée dans le tableau de bord et les appuie-têtes.

© Abarth

Le moteur reste inchangé, et on retrouve donc sous le capot le 1.4 T-jet de 180 ch et 250 Nm. Elle dispose en revanche d'amortisseurs Koni FSD sur les deux essieux et d'un système de freinage spécifique Brembo aux disques de grand diamètre pour plus d’efficacité.

Tout cela contribue à rappeler l'histoire légendaire de l'Abarth 131 Rally, qui a fait ses débuts en 1976 dans le Groupe 4 et dont le palmarès enviable comprend six années en Championnat du monde des rallyes (1976-1981) et des victoires dans 18 rallyes internationaux, trois titres de champion du monde des constructeurs (1977, 1978 et 1980) et deux titres de champion de la Coupe FIA des pilotes de rallye avec Markku Alén et un titre de champion du monde des pilotes avec Walter Röhrl.