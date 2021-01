L’année 2020, marquée par le coronavirus, aura été particulière pour l’industrie automobile également. Mais la formule de leasing pour particulier semble avoir bien traversé cette tempête. "On a enregistré environ 3 000 nouveaux contrats, des chiffres similaires à ceux de 2019, mais compte tenu du contexte, c’est plutôt positif. Au total, environ 15 000 Belges circulent sur nos routes au volant d’une voiture en leasing pour particulier. Sans la crise, nous aurions sans conteste vu ces chiffres gonfler considérablement", indique Frank Van Gool, directeur général de Renta, la fédération belge des loueurs de voitures.

L’année 2021 pourrait même tourner à l’avantage de la formule et séduire un nombre bien plus important d’automobilistes. "Nos membres sont de plus en plus nombreux à mettre ce type de produit sur le marché, ce qui est le signe d’une réelle demande. On s’attend donc à une croissance plus marquée que les années précédentes. Il y aura aussi plus d’actions commerciales pour séduire le consommateur."