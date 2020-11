L’e-commerce a le vent en poupe, littéralement dopé par le confinement et la fermeture des magasins. Mais si ce sont des biens de consommation courante, des cadeaux ou de l’alimentation qu’on a l’habitude de commander, c’est bien plus rare d’acheter son nouveau véhicule sur Internet, sans même l’avoir vu.

Contre toute attente cependant, les achats de voitures en ligne augmentent également. Une étude, menée par Carnext.com, démontre que pas moins d’un consommateur sur trois (31 %) est plus enclin à acheter une voiture sur le Web aujourd’hui qu’avant la pandémie.

Cardoen a donc décidé de se lancer dans la vente en ligne, offrant les mêmes conditions, y compris de retour et de livraison, que pour tout autre bien de consommation. "Après le premier confinement, nous avons remarqué que les consommateurs étaient de plus en plus désireux d’acheter une voiture sur Internet. Ces derniers mois, nous avons reçu moins de visiteurs en show-room (5 %), mais, dans le même temps, nous avons noté une forte augmentation (20 %) des visiteurs sur notre site web. Pas moins d’un tiers des achats effectués depuis le mois de mars commencent par une réservation sur notre site. Depuis cette semaine, vous pouvez donc acheter une nouvelle voiture de manière entièrement numérique chez Cardoen", explique Wim Bruggeman, co-CEO de Cardoen.

Grâce à un large éventail de photos et de vidéos, vous découvrez votre véhicule préféré sous tous les angles. Il suffit ensuite d’un entretien vidéo pour régler les détails avec le vendeur. Cette approche permet à chaque acheteur de se faire une bonne idée de la voiture qu’il souhaite acquérir.

Satisfait ou remboursé

Tout comme vous pouvez renvoyer une paire de chaussures, Cardoen accorde un droit de retour de 14 jours quand vous achetez une voiture en ligne. Il vous suffit de prendre rendez-vous et de restituer le véhicule dans l’une des concessions. Si vous avez parcouru moins de 1 000 km avec la voiture et qu’elle n’est pas endommagée, vous serez remboursé à 100 %. Cardoen rembourse, en outre, les frais d’immatriculation lorsque vous rendez la clé et les papiers.

Cette nouvelle forme de vente est aussi bien valable pour les véhicules neufs que les occasions. "Plus de 80 % de nos voitures sont neuves et ont 0 km au compteur. Pour les véhicules d’occasion, nous appliquons des normes strictes et notre qualité est toujours assurée. Les clients peuvent opter pour une période de garantie de 7 ans chez nous. En cas de coûts supplémentaires, Cardoen les prend en charge", conclut Ivo Willems.