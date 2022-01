Si les offres de leasing privé se multiplient dans le paysage automobile, notamment directement auprès des constructeurs, la démarche d’AG et Arval est plus particulière. La formule baptisée Go4Lease pourra être souscrite directement auprès des 4.000 courtiers d’AG, qui pourront donc adapter l’offre d’assurance, composante essentielle du leasing privé, aux besoins de chacun. Le choix du véhicule et son entretien se fera quant à lui chez Arval.

Leasing privé, une formule qui monte

L’an dernier, 23.500 voitures ont été immatriculées sous le régime du leasing privé en Belgique. Un chiffre remarquable en comparaison aux 17.000 immatriculations de 2019 et aux… 1.500 lorsque le service a fait son apparition voilà 7 ans.

Avec cette formule, le loyer mensuel fixe comprend un kilométrage annuel déterminé à l’avance, toutes les taxes et assurances, l’entretien courant du véhicule et, selon le contrat, les pneus hiver, l’extension de garantie, etc. Seul le carburant reste alors à charge de l’acheteur.

Revers de la médaille : contrairement à un leasing professionnel, le particulier ne peut pas acheter la voiture au terme du contrat de location. Le leasing privé est donc à réserver à ceux qui aiment changer de voiture régulièrement, en se passant des tracas administratifs et de transaction.