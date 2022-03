L’été dernier, Citroën faisait son retour dans l’univers cycliste en devenant l’un des sponsors principaux de la formation AG2R-Citroën, avec en coureurs-stars, nos compatriotes Greg Van Avermaet et Oliver Naessen. Des coureurs qui seront accompagnés cette année sur les courses par des Citroën électrifiées. Le constructeur français a en effet fourni 10 exemplaires de la toute nouvelle C5X hybride rechargeable et 10 C5 Aircross hybrides rechargeables restylés à l’équipe cycliste. Des véhicules qui seront notamment utilisés par les directeurs sportifs et managers durant les épreuves.

A cela s’ajoutent 7 Spacetourer 100% électriques à destination du staff. L’habitacle permet d’accueillir 9 personnes tandis que le coffre spacieux permettra de transporter tout l’équipement nécessaire, depuis l’équipement radio jusqu’aux vêtements de rechange, en passant par les casques, les bouteilles d’eau et les fournitures des cyclistes, les vélos et les pièces de rechange comme les roues ainsi que les outils de maintenance.