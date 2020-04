En cette période d’incertitudes, le monde automobile belge vit un moment très important : Alcomotive, la branche auto du fameux groupe Alcopa de la famille Moorkens (qui importe notamment Hyundai et Suzuki) passe sous le contrôle du géant espagnol Bergé.

Dans cette nouvelle joint-venture, les parts sont partagées selon un ratio 60-40% entre Bergé Auto, qui devient donc actionnaire majoritaire, et Alcopa. Un partage qui reflète l’importance actuelle des deux groupes sur le marché européen. Alcopa écoule 30.000 véhicules par an des marques Hyundai, Suzuki, Isuzu, Maxus, MG et SsangYong sur six marchés dont le nôtre. Bergé Auto vend quant à lui 150.000 véhicules sur 9 marchés en Europe et en Amérique latine.

Cet accord est motivé par « les évolutions rapides de l’industrie et de la distribution automobile qui nécessitent une agilité accrue des distributeurs ». Alcomotive profitera notamment de l’expertise de Bergé Auto en matière de digitalisation et de solutions de mobilité.

Pour l’heure, rien ne change pour les employés d’Alcomotive et Damien Heymans, l’actuel Managing Director, reste à son poste. Le rapprochement entre les deux groupes s’est opéré dès l’an dernier, lorsqu’Alcomotive a cédé l’importation de Hyundai en Suisse à Bergé.