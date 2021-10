Basée sur l’Alfa Romeo Giulia Sprint GT, la Junior y ajoute une carrosserie distinctive signée de la maison Bertone et un moteur plus puissant, de 89 chevaux. Un modèle distinctif qui connaitra un très joli succès : plus de 100.000 exemplaires furent vendus entre 1966 et 1976.

"L'Alfa Romeo GT 1300 Junior s'impose comme une icône de style et un symbole d'une époque où foisonnait l'envie de faire changer la société. Présente dans des films et des publicités, la GT 1300 Junior associait un idéal de sportivité à un design tant distinctif que fonctionnel, tourné vers la performance" peut-on lire dans le communiqué officiel du constructeur.

© Alfa Romeo

Pour sa série spéciale GT Junior, les designers sont allés puiser l’une des teintes les plus emblématiques du nuancier d’époque, l’ocre "Lipari". "Une teinte fortement caractéristique qui rappelle l'audace chromatique typique d'Alfa Romeo", et qui peut donc être apposée sur les Giulia et Stelvio.

Sur la berline, cette série spéciale est associée au moteur essence 2.0l de 280ch, avec transmission intégrale optionnelle, et sur le SUV, seul le moteur 2.2l de 210 ch est proposé, en 4x4 exclusivement. Dans les deux cas, la boîte automatique à 8 rapports est de série, et la présentation est complétée de jantes noires de 19 (Giulia) ou 21 pouces (Stelvio). Les prix débutent à 63.400€ pour la Giulia ; 68.500€ pour le Stelvio.