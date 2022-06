Organisée en étroite collaboration avec les principaux clubs, le Musée Nationale de l’Automobile de Mulhouse, des collectionneurs privés et Alfa Romeo Belgique, l’exposition investira le premier étage du célèbre musée automobile bruxellois. Les modèles d’avant-guerre côtoieront les célèbres voitures de course, jusqu’aux modèles plus récents comme l’emblématique 8C.

Pour le lancement de l’exposition le dimanche 3 juillet, un concours d’élégance sur l’esplanade du Cinquantenaire réunira 150 voitures après une balade dont le départ sera donné devant le palais royal.

Une belle manière de commencer les vacances.