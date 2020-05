Depuis plusieurs décennies, Alpina a pris l’habitude de retravailler et de muscler tout – ou presque – ce qui sort des usines BMW, avec l’aval du constructeur allemand. Le grand SUV X7 apparu l’an dernier n’y coupe pas, et adopte une cavalerie impressionnante en devenant Alpina XB7.

Les grands SUV sportifs, ou du moins (très) puissants, pullulent désormais sur le marché : Porsche Cayenne, Lamborghini Aventador, Maserati Levante… Même BMW propose déjà dans sa gamme les X5M et X6M. Mais le constructeur bavarois ne compte pas produire de déclinaison M de son plus gros modèle, le X7. Alpina se charge donc de consoler ceux pour qui cette annonce se révélerait un vrai crève-cœur avec son XB7.

En plus d’un look élégamment musclé par des bas de caisse, échappements et jantes (21 à 23’’) spécifiques, le XB7 a surtout fait l’objet de nombreuses modifications mécaniques. Il embarque sous le capot le V8 4.4l BMW retravaillé pour sortir la bagatelle de… 621 chevaux ! Il devient ainsi le modèle le plus puissant jamais créé par Alpina !

© Alpina



Malgré le poids pachydermique de 2,6 tonnes, on peut compter sur le savoir-faire du « préparateur » pour conférer un réel dynamisme au XB7 grâce au travail effectué sur les suspensions et les trains roulants notamment. Les chiffres en tout cas sont prometteurs : 4,2 secondes pour passer de 0 à 100 km/h et… 290 km/h en pointe !

Côté tarif aussi, le XB7 atteint des sommets : 155.000€ de base. Après seulement viennent les options…