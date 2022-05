Les clichés dévoilés par le constructeur aux dégradés de bleu et de rose sur lequel contrastent les ombres de palmiers nous plongent directement dans l’ambiance «"sunset" qui fait la renommée de la ville dans le monde entier. Le bleu (Azure) et le rose (Bruyère) sont d’ailleurs deux teintes exclusives proposées par ce pack baptisé South Beach, quartier de Miami où se trouve notamment la célèbre artère d’Ocean Drive. Les jantes blanches sont une autre exclusivité, et à bord, les tapis de sol seront brodés aux couleurs des livrées tandis que les sièges et la console centrale arborent des surpiqûres gris clair. Enfin, des drapeaux bleu et rose ornent la carrosserie et l’habitacle.

Le pack optionnel South Beach Colorway sera intégré au catalogue de produits Alpine dès l’été 2022, mais les réservations sont possibles dès aujourd’hui.