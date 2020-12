Dès le début de l’année prochaine – la date exacte n’a pas encore été confirmée – il sera enfin possible de profiter légalement d’Android Auto à bord de nos voitures. Cette application permet de coupler le téléphone Android au dispositif multimédia de la voiture pour reproduire l’écran du smartphone sur celui de la voiture. Il est alors possible de passer des appels et dicter des SMS par exemple, mais aussi (et surtout) d’utiliser les apps de conduite comme Google Maps ou Waze en grand écran.

Si la compatibilité des systèmes multimédia embarqué est désormais quasi-généralisée, il fallait jusqu’à présent user d’un petit subterfuge pour profiter d’Android Auto en Belgique : télécharger l’application au format brut (APK) et l’installer manuellement. Tout cela sera donc bientôt de l’histoire ancienne.