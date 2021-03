Le système d’infodivertissement Android équipe désormais l’ensemble des modèles XC60, S90, V90 et V90 Cross Country. Étrangement, alors que sa version électrique en est équipée tout comme sa future déclinaison plus élancée C40, le XC40 en reste pour l’instant privé… mais pour combien de temps ? Ce système devrait à terme se retrouver sur l’ensemble de la gamme.

A ne pas confondre avec Android Auto qui permet une connectivité étendue avec le smartphone, Android monté d’origine sur les systèmes multimédia intègre nativement les applications Google bien pratiques telles que Google Maps et Google Assistant, et permet d’en ajouter bien d’autres via la boutique Google Play.