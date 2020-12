C’est via son réseau social favori qu’Elon Musk a fait une étonnante confession ce 22 décembre. Dans son Tweet, il révèle avoir tenté d’approcher Tim Cook, le patron d’Apple, voilà quelques années "aux heures les plus sombres du programme Model 3" - marquées par des retards de développement et des problèmes récurrents de mise en production - pour lui vendre Tesla "à un dixième de sa valeur actuelle". Un rendez-vous refusé par le dirigeant de la marque à la pomme.Une révélation qui résonne comme un règlement de compte, alors que des rumeurs font état depuis quelques jours de l’arrivée d’une "Apple car" en 2024. Un projet déjà amorcé au milieu des années 2010, puis abandonné au profit du développement de logiciels de conduite autonome.Selon les derniers bruits de couloir, le développement aurait bel et bien repris. La voiture Apple embarquerait une batterie révolutionnaire Lithium-Fer-Phosphate d’un seul bloc, et non plus sous forme de cellules comme c’est le cas actuellement. A la clé : un gain de poids et de place, mais aussi une plus grande flexibilité dans la forme et l’implantation de la batterie. Cela devrait permettre d’augmenter l’autonomie des batteries tout en réduisant "radicalement" le coût.Quant au design, " il fait le même effet que lorsque vous avez découvert l’iPhone" selon une source citée par Reuters.