Avec ce nouvel accord entre les deux firmes, il ne sera donc plus nécessaire d’avoir recours à Apple CarPlay par câble USB ou Bluetooth pour écouter l’un des 90 millions de titres de la bibliothèque musicale en ligne. Cela se fera directement via l’écran, en utilisant les données mobiles du véhicule.

Audi précise que l’application est ajoutée sur les millésimes 2022 de "presque tous les modèles", sans toutefois préciser distinctement les modèles qui n’y auront pas droit. Les voitures déjà en circulation en seront également progressivement équipées sans que leurs propriétaires n’aient rien à faire, via des mises à jour à distance, "Over the air" comme le veut le terme consacré.