Le nom ne vous dit probablement rien, mais Alcomotive importe et distribue en Belgique (et dans 5 autres pays) les marques Huyndai, Suzuki, MG, SsangYong, Isuzu et Maxus. Un fameux poids lourd, donc, qui vient de choisir Arval comme partenaire de leasing unique pour assurer la croissance de ses marques sur le marché des véhicules de société. L’objectif de ce « White Label » est de réaliser de substantielles économies d’échelle et de proposer des formules de leasing opérationnel (tout compris) ainsi que du private lease à des tarifs très intéressants. Les premières marques seront disponibles à partir du 1er septembre avec l’ambition que les 6 marques soient opérationnelles en Belgique pour le 1er octobre.