Le Belge a un gros défaut, il est trop fidèle à son assureur, tout comme à son banquier. Un peu moins de nos jours à son fournisseur d’énergie ou à son opérateur de téléphonie, mais quand même. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il n’aime pas trop changer ses habitudes et que les démarches administratives lui font un peu peur.

Et pourtant, il y a de l’argent à gagner ! Et plus que vous ne le pensez. Le confinement vous a peut-être mis sur le chemin du changement. Vous avez constaté à quel point il est possible (et plaisant !) de remplacer la voiture pour les petits déplacements. Elle reste donc utile pour les plus longs trajets, les grosses courses au supermarché et les vacances. C’est peu… pour payer une assurance, au prix plein, toute l’année durant.

Sachez de toute façon que, même en temps normal, votre voiture reste près de 85 % du temps au parking ! Si vous roulez peu, vous courez moins de risques d’avoir un accident qu’une personne qui effectue de longues distances tous les jours. Dans ce cas, le temps est peut-être venu de penser à assurer votre voiture au kilomètre.

(...)