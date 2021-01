Les prix peuvent aller du simple au double par rapport à un autre assuré.

C’est parfois par hasard qu’on tombe sur des chiffres étonnants. Depuis plusieurs années, la compagne de Jean-Claude reçoit le courrier de la personne qui habitait les lieux avant elle. "Il s’agit d’une fonctionnaire européenne qui est partie à l’étranger. Nous avons déjà demandé de ne plus recevoir du courrier qui lui était destiné mais cela continue. Dernièrement, nous avons fini par ouvrir un courrier qui contenait une offre pour une assurance auto. Et nous avons été plus que surpris par les tarifs affichés. "

(...)