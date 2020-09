Une navette aux grottes de Han, au Lion de Waterloo et maintenant à l’hôpital AZ Maria Middelares de Gand ; les véhicules autonomes pointent le bout du nez, autant d’expériences qui doivent notamment permettre aux compagnies d’assurances d’affiner leur connaissance de ce nouveau business.

Voilà deux ans que la première expérience a été menée à Han-sur-Lesse. "Nous n’avons eu à déplorer aucun accident", explique Bart Walraet, porte-parole de Baloise Insurance, qui assurait cette navette autonome. Il est vrai que la distance du parcours était restreinte - 500 mètres - et que la vitesse moyenne était de 12 kilomètres par heure.

Une autre expérience a été menée dans la commune de Braine-l’Alleud, cette fois sur un parcours de 2,4 kilomètres également utilisé par des cyclistes, des piétons et des engins agricoles.

Le circuit était toutefois balisé, car le GPS devait être épaulé. "Le véhicule se déplaçait en envoyant des rayons sur les façades. Comme nous étions en rase campagne, nous avons dû installer des panneaux de deux mètres de haut sur le parcours", rappelle Henri Detandt, échevin de la Mobilité de Braine-l’Alleud.

Trouver de nouvelles solutions

Pourquoi Baloise a-t-il participé à ce projet pilote ? "P our le secteur des assurances en particulier, cette forme de mobilité est un défi important, car l’arrivée sur la voie publique de véhicules autonomes de plus en plus nombreux nous poussera à concevoir la sécurité routière d’une tout autre manière. Nous devrons donc aussi trouver de nouvelles solutions d’assurances", souligne Bart Walraet.