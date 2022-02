Les constructeurs de luxe ne connaissent pas la crise, et dans ce monde hors-normes, c’est la course perpétuelle à celui qui aura la plus grosse. A ce petit jeu, Aston Martin vient offrir un argument de poids avec son DBX707. 707 comme… 707 chevaux, oui ! De quoi en faire l’un des SUV les plus puissants de la planète.

Pour parvenir à cette puissance, les ingénieurs ont retravaillé le V8 4 litres biturbo fourni par AMG pour lui faire gagner la bagatelle de 157 chevaux et 200 Nm (900 Nm au total) par rapport au DBX classique. Le tout, transmis par une boîte automatique à 9 rapports, envoie le gros SUV à 100 km/h en 3,3 secondes seulement !

Outre un look plus ostentatoire avec aileron et diffuseur arrière proéminents notamment, ce DBX 707 a également fait l’objet de retouches mécaniques sur la direction, la suspension et bien sûr les freins, aux disques de plus grand diamètre. Les premières livraisons sont prévues cet été.