Après le projet avorté de berline électrique Rapid E, Aston Martien se relance dans l’électrification avec son ambitieux plan « Aston Martin Racing Green ». Celui-ci prévoit l’arrivée de la première Aston Martin hybride rechargeable arrivera en 2024. Il s’agira de la Valhalla, la supercar à moteur central arrière initialement prévue pour 2021. Après quelques changements de plan, elle profitera donc d’un V8 hybride rechargeable d’origine Mercedes-AMG. Dans la catégorie des hybrides à brancher, elle devrait être rejointe ultérieurement par l’Aston Martin DBX, et d’autres variantes électrifiées de ses différents modèles.

Mais le vénérable constructeur anglais franchira un cap en 2025 lorsque la première Aston Martin 100% électrique verra le jour. On ignore encore de quel modèle il s’agira exactement mais il aura certainement recours aux batteries lithium-ion haute puissance conçues et produites avec Britishvolt avec qui Aston Martin vient de conclure un accord. Par ailleurs, Aston Martin visera la neutralité carbone pour sa chaîne d’approvisionnement et son processus de production en 2039.