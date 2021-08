Les nouvelles Mercedes Classe C et S ainsi que l'EQS sont capables de détecter les nids-de-poule ou les ralentisseurs. Si l'unité de commande du châssis enregistre un tel événement et que le service « Car-to-X Communication » est activé, les informations sont envoyées au Mercedes-Benz Cloud en temps réel via le réseau de téléphonie mobile, avec les données de position. Les Mercedes situées à proximité sont alors informées et les événements s'affichent avec des icônes sur la carte de navigation. Une dizaine de secondes avant d'atteindre la section de voie concernée, un avertissement sonore est émis et l'icône est mise en évidence visuellement. Dans les nouvelles Classe C, Classe S et EQS, l'avertissement sonore est « Attention, nid-de-poule ! » ou « Attention, ralentisseur ». Magique, non ?