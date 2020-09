Faisons simple : hormis la poupe différente et nettement plus profilée, ce Q5 Sportback est conforme au nouveau Q5 « normal » récemment mis à jour. Un nouveau dessin qui allonge légèrement la longueur totale du véhicule, de 7 petits millimètres. Du Q5, le nouveau venu reprend notamment les feux arrière OLED offrant au client le choix entre trois possibilités d’affichage lors de la commande du véhicule. Chacune de ces signatures inclut une cinématique d’ouverture et de fermeture spécifique. Un affichage additionnel voulu plus « sportif » se met par ailleurs en place lorsque le mode de conduite Dynamic est sélectionné. Le reste est également commun au Q5 normal, et la lunette plongeante ne grève pas les aspects pratiques puisque le volume du coffre varie de 510 à 570 litres en fonction de la position du dossier de la banquette arrière.

© Audi

3.000€ de plus

Commercialisé en tout début d’année prochaine, le Q5 Sportback sera lancé dans un premier temps avec le 2 litres TDI de 204 ch combiné à la boîte de vitesses automatique DSG à 7 rapports. S’ajouteront ensuite une seconde variante de ce même moteur, un V6 TDI et deux moteurs 2 litres essence ; sans oublier la future déclinaison sportive SQ5 Sportback. Les prix ne sont pas encore connus, mais la différence de tarif avec le Q5 traditionnel sera de l’ordre de 3.000€, soit 53.000€ environ.