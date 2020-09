La recette de l’Audi A3 hybride rechargeable n’a pas tellement changé. Un moteur turbo essence 1.4 TFSI de 150 ch s’associe à un moteur électrique qui, dans ce cas, est capable de délivrer seul 80 kW (109 ch). La puissance combinée s’élève à maximum 204 ch, transmise aux roues avant via une boîte automatique S-Tronic à 6 vitesses. Mais les cellules des batteries ont bien évolué en plusieurs années. Aujourd’hui, l’A3 Sportback 40 TFSI e est donc capable de rouler jusqu’à 78 km en mode électrique, soit 20 km de mieux qu’autrefois. Ceci est valable selon l’ancien cycle NEDC car le cycle WLTP actuel et plus réaliste avance une autonomie de 67 km.

© Audi



Pas de charge rapide

À bord, Audi joue la carte des matériaux durables avec l’arrivée de nouveaux revêtements de sièges fabriqués à partir de bouteilles PET recyclées. Disponible à partir de 37.980 €, cette A3 hybride rechargeable doit quand même composer avec deux points faibles : le volume de coffre baisse de 380 à 280 litres (banquette en place) et la charge rapide est indisponible. Pour redonner des kWh aux batteries, il faudra donc compter sur 4h30 environ.