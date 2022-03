Le concept A6 Avant e-tron est construit comme la berline sur la nouvelle plateforme dédiée exclusivement à la mobilité électrique. Elle permet notamment d’intégrer une généreuse batterie, dont l’autonomie atteindra 700 km dans le meilleur des cas "en fonction du système de propulsion et de la variante du modèle" précise la marque, laissant clairement entrevoir une gamme complète de puissances et de batteries lorsque la voiture arrivera sur le marché. Et notamment une version à deux moteurs comme ce concept, qui délivre un total de 350 kW (476 ch) et 800 Nm de couple.

© Audi

Comme l ’e-tron GT lancée l’an dernier, l’A6 e-tron Avant adoptera un système électrique en 800V permettant d’accepter des charges à très forte puissance sur les bornes adaptées : jusqu’à 270 kW. Cela se traduit par un temps de charge réduit, puisque 10 minutes devraient permettre de récupérer 300 km d’autonomie ! Pour optimiser cette dernière, Audi a également apporté un soin tout particulier à l’aérodynamisme, présenté comme l’un des meilleurs du segment.

La marque ne précise pas encore de date exacte pour la commercialisation, mais annonce ce concept comme "très proche de la série".