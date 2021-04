e-tron, e-tron Sportback, e-tron GT, RS e-tron GT, Q4 e-tron, Q4 e-tron Sportback et très prochainement A6 e-tron : la gamme Audi comptera bientôt autant de modèles électriques que de modèles à motorisation traditionnelle. Sans surprise, l’A6 e-tron a été dévoilée en Chine, pratiquement seul marché du monde où la berline traditionnelle à trois volumes à encore la cote. Si elle conserve des proportions proches du modèle actuel (4,96 m de long) cette A6 d’un nouveau genre ne peut nier une certaine crise d’identité puisqu’elle a été "conçue comme un Sportback" pour reprendre les termes du constructeur. Un design plus profilé qui favorise l’aérodynamisme (Cx de 0,22), et permet donc d’optimiser l’autonomie.

© Audi

Nouveaux dessous et grande autonomie

Le concept A6 e-tron repose sur la nouvelle plateforme PPE d’Audi. Spécialement mise au point pour les futurs modèles électriques de la marque (et probablement du Groupe Volkswagen plus tard), elle fait preuve d’une réelle versatilité et pourra donner naissance à des SUV (y compris à quatre roues motrices) autant qu’à des modèles sportifs, plus bas.

Comme l’Audi e-tron GT et la Porsche Taycan, cette A6 e-tron est équipée d’une installation électrique en 800V lui permettant d’accepter les charges jusqu’à 270 kW en courant continu. En théorie, il est ainsi possible de charger la batterie de 100 kWh de 5 à 80% en 25 minutes seulement, ou de récupérer 300 km d’autonomie en 10 minutes ! Une charge totale permettrait d’effectuer jusqu’à 700 km loin d’une prise !

© Audi

Nouveau style

Cette nouvelle Audi A6 confirme aussi ce que laissaient pressentir les derniers modèles et concepts de la marque : Audi ose se réinventer sur le plan du style ! La calandre "Single Frame" qui caractérise les modèles de la marque est toujours présente, mais de façon nettement moins arrogante que par le passé. Les phares sont affinés et des courbes font même leur apparition ! Mais le plus étonnant provient de la partie arrière, où les feux prennent la forme d’un bandeau à LED sur toute la largeur, intégrant le logo aux quatre anneaux lumineux en son centre. Le concept intègre aussi quelques gadgets amusants, tels que des phares Matrix LED qui peuvent faire office de projecteur, permettant par exemple de projeter l’image d’une console de jeu sur un mur lorsque le véhicule est stationné.



Le modèle de série est prévu pour 2022.