Extérieurement, Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron affichent un lien de parenté évident avec les « gros » e-tron et e-tron Sportback déjà sur le marché. C’est particulièrement vrai pour la partie arrière, au bandeau lumineux traversant caractéristique, tandis que les flancs travaillés et la pseudo-calandre béante à l’avant peaufinent un style musclé et distinctif.

Les deux modèles partagent leur plateforme et leur longueur, de 4,26 m. Etonnamment, c’est la version sportback qui offre le plus d’espace dans le coffre : 535 litres contre 520 pour le Q4 normal. Tous deux sont en outre capable de tracter une remorque de 1.200 kg dans leur version quattro.

Matériaux recyclés

L’habitacle est dans la veine des derniers produits Audi, avec une ambiance technologique et épurée, où heureusement les principales fonctions utiles ont toujours droit à des touches pour un accès direct. Ce Q4 ajoute une console centrale flottante, qui permet de libérer beaucoup d’espace entre les occupants, et ainsi ajoute de nouveaux espaces de rangement. L’intérieur S propose aussi une sellerie en plastique recyclé, pour lequel 26 bouteilles PET d’ 1,5 litre seraient nécessaires à la confection d’un siège.

Jusqu’à 520 km

Non-content d’être proposé d’emblée sous deux carrosseries, le Q4 sera également proposé en plusieurs versions : 35 e-tron de 170 ch, 40 e-tron de 204 ch et 50 e-tron Quattro de 299 ch délivrés par deux moteurs. Côté autonomie, Audi annonce 520 kilomètres par charge (77kWh) sur la version 40 e-tron ; une valeur record pour le segment. Mais les autres versions ne sont pas en reste : la 50 e-tron promet 488 à 497 km suivant la carrosserie retenue, tandis que la 35 e-tron, à la batterie plus petite 52 kWh, annonce 341 km. La charge rapide à 125 kW permettra de récupérer jusqu’à 130 km d’autonomie en 10 minutes de branchement seulement !

Prix connus

Concurrent direct du Mercedes GLA entre autres, l’Audi Q4 est disponible à la commande dès à présent, avant des premières livraisons prévues pour le mois de juin. Le Q4 35 e-tron débute à 41.990€, le Q4 40 e-tron est facturé 48.500€ et le Q4 50 e-tron quattro 56.350€ avec le pack S-Line de série. La version Sportback, commandable dès juin, demandera un supplément de 2.000€, compensé par la présence d’emblée du hayon électrique et du sélecteur de modes de conduite.