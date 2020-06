La crise sanitaire provoquée par le Covid-19 et les mesures prises pour lutter contre sa propagation n’ont pas épargné le secteur automobile. Les derniers chiffres, études et prévisions en témoignent, les prochains moins s’annoncent difficile pour tous les pans du marché. Aujourd’hui, c’est l’agence d’audit PwC qui met en garde contre les potentiels effets à long terme.

Entre D’Ieteren qui accélère sa restructuration, une étude qui indique qu’un tiers des consommateurs a revu ses intentions d’achat de véhicule, et la Febiac qui prédit une contraction de marché de l’ordre de 35% en 2020, les prochains mois s’annoncent moroses sur le marché automobile belge.

Matthias Reyntjens, expert automotive chez PwC Belgique, indique que la crise actuelle pourrait également avoir des effets à long terme et modifier durablement les comportements des employeurs (constructeurs) mais aussi des consommateurs : « Une étude de PwC aux Etats-Unis - où le secteur automobile représente une part importante de l'économie, employant environ 1 million de personnes - montre que l'industrie se concentrera sur la santé et le bien-être des employés (la plupart des personnes du secteur travaillent dans des usines d'assemblage de composants et de véhicules, ce qui ne peut se faire à distance), la chaîne d'approvisionnement, les liquidités et le contrôle des coûts - mais aussi sur l'avenir du travail et de la mobilité ». La productivité à tout prix ne devrait donc plus être le seul critère dans la prise de décision.

« À plus long terme, la crise pourrait déclencher un changement dans les préférences des consommateurs », explique encore Matthias Reyntjens. « Pensez, par exemple, à l'impact qu'un personnel beaucoup plus virtuel et le travail à distance pourraient avoir sur la demande de voitures ».