Début mars, Fiat introduisait sa seconde génération de « Nuova 500 » exclusivement en version cabriolet. Les 500 exemplaires de la série spéciale de lancement « La Prima » cabriolet étant écoulés, place maintenant à la version fermée. Et elle risque bien de faire un malheur auprès des citadins… aisés.

Pourquoi aisés ? Parce que disons-le d’emblée, à 34.900€ pour cette édition limitée « La Prima », la nouvelle 500 est loin d’être donnée. Cela dit, elle ne dénote pas non plus face aux nouvelles Mini Cooper SE et Honda e, ses concurrentes désignées, qui s’affichent dans des gammes de prix étroitement similaires. L’Italienne se démarque en revanche en fournissant d’emblée la Wallbox (boîtier de charge mural ) qui permet de recharger la batterie jusqu’à une puissance de 7,4 kW à domicile ou au bureau. Sur une borne rapide, elle accepte une charge de 85 kW.

© Fiat

Autonomie intéressante

Là où la Fiat marque également des points, c’est en termes de capacité de batterie, et donc d’autonomie. Elle embarque un accumulateur de 42 kWh là où ses deux concurrentes se contentent de 33 kWh environ. A la clé, environ 100 km d’autonomie supplémentaires, soit jusqu’à 320 km pour la petite italienne en mode Sherpa , le plus frugal proposé. Un rayon d’action largement suffisant pour les usages quotidiens. Orienté vers les économies d’énergie à tout prix, ce mode Sherpa limite la vitesse à 80 km/h et désactive les éléments énergivores (clim, sièges chauffants…). Les modes Range et Normal offrent des prestations supérieures, notamment un 0 à 100 km/h en 9 secondes grâce au moteur de 87 kW (118 ch).

© Fiat Full-option

Côté style et équipements enfin, la 500 parvient à se moderniser et se renouveler sans toutefois trahir ses racines. On aime son côté moderne et néo-rétro pleinement assumé teinté de modernité. Et c’est d’autant plus vrai pour la planche de bord !

Cette version de lancement est livrée d’office full-option, incluant le multimédia connecté, le tableau de bord numérique, les aides à la conduite qui procurent une autonomie de niveau 2 (régulateur de vitesse adaptatif et aide au maintien de voie), les phares full-LED ou encore le toit panoramique.