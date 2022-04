Le hasard de notre calendrier nous a fait passer, d’un jour à l’autre, d’une Citroën Berlingo électrique à une e-C4. Deux voitures totalement différentes, qui ont l’électrique en commun (les commandes de boîte sont d’ailleurs tout à fait identiques), mais aussi les multiples rangements. Mais là où la première a quand même un côté utilitaire qu’elle ne peut renier (et qui, d’ailleurs, en ravira plus d’un), la seconde affiche nettement son statut de berline ultra-confortable.{{1}}

On vous parlait la semaine dernière, dans ces colonnes, de sa grande sœur, le C5 X hybride et de sa suspension qui lui confère un confort type tapis volant, il faut bien avouer que la e-C4 n’est pas loin du compte. Tant s’en faut même ! On aurait tendance à croire le “tapis volant” d’autant plus doux et discret qu’il s’assortit du silence électrique. Si cette notion de “silence vert” a souvent été utilisée à tort et à travers, vu que sur la plupart des voitures électriques que nous avons essayées jusqu’ici, à partir de 40 à l’heure, produisent des bruits de roulement identiques à ceux d’une voiture thermique au moteur correctement isolé, il convient de préciser que, là aussi, les constructeurs réalisent aujourd’hui des prodiges.