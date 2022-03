© D.R.

Depuis quelques années, un peu à l'image de Volkswagen, le constructeur japonais se place, et se déplace, également de plus en plus du côté des premium. Cette tendance est voulue et s'accentue à mesure que les nouveaux modèles font leur apparition. C'est le cas par exemple du CX-5, dont la première génération est apparue en 2012 et dont la dernière vient d'être remise au goût du jour (faceliftée comme on dit dans le milieu). Ce nouveau CX-5 apparaît plus sportif (au niveau notamment de sa face avant redessinée, avec des blocs optiques plus effilés, les feux arrière ayant eux aussi été retravaillés) et plus luxueux que jamais (avec 5 niveaux de finition désormais, du normal au plus sportif, en passant par le plus... premium). Sur les modèles essence à boîte automatique, Mazda propose maintenant le Mazda Intelligent Drive Select, pour 3 modes de conduite différents: normal, sport et offroad (pour les modèles 4x4).