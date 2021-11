Parmi les modèles exposés se trouveront bien sûr les modèles les plus mythiques de l’Histoire automobile parmi lesquelles la Mercedes 300 SL "Papillon" de 1954, la Ford GT, la Corvette C1 ou encore la Lamborghini Miura, souvent considérée comme la première " supercar" de l’histoire en raison de sa rareté, de ses performances et de son prix à l’époque.

Les amateurs de Lamborghini seront également heureux d’admirer la fameuse Countach au style si particulier ainsi que la Diablo, tandis que les fans de Porsche seront gâtés par la présence d’une 959, d’une 911 Turbo ou même d’une rarissime RUF Yellow Bird.

Ferrari F40 et LaFerrari, McLaren F1, Bugatti EB110 et Veyron, Mercedes CLK-GTR et Jaguar XJ220, entre autres, complèteront l’éventail.

Deux "black box"

Cette exposition est rendue possible grâce au soutien de deux partenaires principaux : D’Ieteren (importateur Porsche, Bugatti, Lamborghini, Bentley) et Ginion Group (Ferrari, McLaren, Rolls-Royce). Ils disposeront chacun d’un espace privatisé « Black box » dans lequel l’un de leurs modèles actuels sera exposé. Ce dernier variera au cours du mois.