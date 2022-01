Plus qu’une rétrospective de l’un des modèles les plus emblématiques de la production automobile, Autoworld veut mettre en lumière le lien qui unit les propriétaires passionnés à leur Coccinelle en leur permettant d’exposer leurs propres voitures, parfois uniques.

Parmi les modèles sous le feu des projecteurs, il y aura la Type 1 de Thomas, l’une des toutes premières « Cox » vendues chez nous, la « Choupette » (« Herbie » en version originale) de Ivo, réplique de la célèbre voiture de la série de films de Disney, ou encore la Cox des pistes africaines, prêtée directement par la D’Ieteren Gallery. L’exposition aura lieu du 5 février au 27 mars.

Comme chaque année, le dimanche le plus proche de la Saint Valentin (13/02), 200 propriétaires de Coccinelle et de Combi convergeront vers le plateau du Heysel pour laisser admirer leurs véhicules de tous âges et de toutes les couleurs, avec le départ d’une balade en convoi dans les rues de la capitale à 14h.