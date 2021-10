Avec sa nouvelle architecture à moteur central, la huitième génération de Corvette change de catégorie pour se rapprocher des « supercars » européennes. Ne lui manquait qu’un châssis et un moteur encore plus pointus pour titiller les références en la matière. L’attente touche à sa fin…

Chevrolet vient en effet de dévoiler la Z06, déclinaison survitaminée de la Corvette. Celle-ci embarque le moteur V8 5.5l "LT6" utilisé par la version de course, qui développe pas moins de 680 chevaux. C’est presque 200 de plus que la Corvette C8 que nous avons récemment essayée ! Il sera associé à une boîte automatique à 8 rapports de série. De quoi la poser en concurrence directe avec la Ferrari F8 Tributo et la McLaren 720S, de 720 ch chacune.

© Chevrolet

D’autant que le moteur est évidemment loin d’être le seul élément à être spécifique à ce modèle, qui se pare aussi d’une présentation plus musclée et optimisée aérodynamiquement, notamment par des spoilers plus grands et une lame avant qui apporte jusqu’à 166 kg d’appui supplémentaire. Et en optant pour le Pack Carbone, nombre d’éléments – dont l’imposant aileron arrière – sont fabriqués en fibre de carbone pour alléger quelque peu l’ensemble. Même les jantes peuvent être faites dans le précieux matériau (en option) pour alléger les masses non suspendues de quelque 20 kg, et ainsi améliorer encore la maniabilité et la précision de conduite.

Cette Z06 sera commercialisée en Europe en coupé et cabriolet, mais pas avant 2023.