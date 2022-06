Le printemps cycliste est terminé, et n’a pas déçu. Heureusement, de belles courses attendent encore les fans de cyclisme dans les mois à venir, comme le Tour de France et la Vuelta. Mais le spectacle commencera plus près de chez nous, avec le Baloise Belgium Tour.

La saison des courses de plusieurs jours est lancée et nous a déjà offert un beau Tour d’Italie (le Giro). L'heure est maintenant venue pour les coureurs de se raser les jambes et de se préparer aux choses sérieuses. Vitesse, régularité et résistance sont indispensables pour venir à bout des grandes courses, surtout si vous avez l’ambition de faire bonne figure dans le classement final. Des spécialistes comme Eddy Merckx, Miguel Indurain, Chris Froome ou le prometteur Tadej Pogačar vous le confirmeront. Le Giro est maintenant terminé, et après le Dauphiné (qui aura lieu du 5 au 12 juin 2022), le prochain rendez-vous est celui du Tour de Belgique.

Baloise Belgium Tour (15-19 juin 2022)

Le Baloise Belgium Tour est la course cycliste de plusieurs jours la plus importante de notre pays. 21 équipes vont participer cette année au Tour de Belgique, qui compte 5 étapes. La première s'étend de Merelbeke (Gand) à Maarkedal, dans les Ardennes flamandes. Les coureurs partiront ensuite de Beveren vers Knokke-Heist et passeront également par Scherpenheuvel-Zichem.

Mais le Tour de Belgique ne passe pas qu’en Flandre : le samedi, une étape assez vallonnée est prévue à Durbuy. Après l'étape entre Gingelom et Beringen, nous connaîtrons le successeur de Remco Evenepoel. Cette année, ŠKODA Import Belgium prend en charge le parc automobile du Baloise Belgium Tour, tout comme lors du championnat du monde de cyclisme de l’année dernière à Louvain. 25 exemplaires du SUPERB COMBI et le nouveau KODIAQ seront présents lors de ces journées belges qui n'ont rien à envier au Tour de France.

Tour de France (du 1er au 24 juillet 2022)

Pour nombre de supporters et coureurs, le Tour de France marque le point d’orgue de la saison. Le Tour de France démarrera cette année...au Danemark, et plus précisément à Copenhague. Pour la première semaine sur le territoire français, la course prendra des airs de Paris-Roubaix avec un secteur pavé. La deuxième semaine, le peloton prendra la direction des Alpes (avec notamment une arrivée à l’Alpe d’Huez), et la dernière semaine, les coureurs devront venir à bout des Pyrénées. Le contre-la-montre de l’avant-dernier jour sera peut-être déterminant...

Pour la 19e fois, ŠKODA est le fournisseur automobile officiel et sponsor principal du Tour de France. La marque, qui a commencé en tant que fabricant de vélos, a notamment fourni le ENYAQ iV rouge au directeur du Tour Christian Prudhomme. ŠKODA continue de sponsoriser le maillot vert du meilleur sprinter (vainqueur du classement à points). Wout van Aert remportera peut-être le maillot vert cette année.

© ŠKODA

Tour d’Espagne (19 août - 11 septembre 2022)

Le Tour d’Espagne (La Vuelta) est généralement la dernière grande course du calendrier, après le Tour. Vous pourrez peut-être suivre certaines étapes sur place, mais pour le départ, inutile de vous rendre jusqu’en Espagne. Les trois premiers jours, les coureurs partiront des environs d’Utrecht et de Breda aux Pays-Bas, faisant d’Utrecht la première ville au monde à avoir accueilli les trois plus grandes courses cyclistes (le Tour, La Vuelta et le Giro). Et ŠKODA joue également un rôle de support important dans cette course. ŠKODA est depuis 2011 le partenaire automobile de La Vuelta. Pour mener la course à bien, l’organisation disposera d'une flotte étendue de ŠKODA.

© ŠKODA

