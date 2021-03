La production du 200.000ème véhicule peut sembler dérisoire pour les constructeur généralistes, habitués à produire des millions de véhicules chaque année, mais c’est bien une étape importante pour Bentley, qui aura mis plus d’un siècle à atteindre ce seuil. Un signe de l’extrême exclusivité des modèles de la marque jusqu’il y a peu, construits entièrement à la main pour une clientèle fortunée.

© Bentley

Une exclusivité qui s’est quelque peu diluée au cours des deux dernières décennies, au profit d’une rentabilité nettement supérieure et d’un élargissement de la clientèle avec l’arrivée des Continental et Bentayga. La marque précise en effet que 75% de sa production totale a eu lieu au cours des 18 dernières années. Ainsi, entre 1919 et 2002, Bentley n’avait construit "que" 44.418 voitures. Les 85 unités qui sortent quotidiennement de l’usine de Crewe aujourd’hui sont d’ailleurs équivalentes à sa production mensuelle dans les années 90 !

Signe des temps, la 200.000ème Bentley est le gros SUV Bentayga, équipé d’une motorisation hybride rechargeable.