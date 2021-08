Chez Bentley, le département Mulliner se penche sur ce qui se fait de mieux en matière de luxe et de prestige. Cette fois, c’est la grande berline Flying Spur qui bénéficie de ce traitement de faveur. Présenté à la Monterey Car Week en Californie, ce modèle est proposé avec des moteurs V6 hybride, V8 ou W12. Extérieurement, il se distingue par des roues bicolores de 22 pouces à enjoliveurs centraux et un motif en maille « double losange » pour la calandre et les prises d’air inférieures. L’habitacle n’est pas en reste avec des tapis à poils longs, des sièges brodés, du cuir « 3D » sur les panneaux de porte et des tables pliables électriquement pour les passagers arrière.