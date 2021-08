Bentley s'associe à la maison écossaise de whisky Macallan pour lancer une série spéciale sur le Bentayga Hybrid. Une démarche qui peut sembler surprenante dans un monde où le politiquement correct est érigé en dogme. Mais dans ce cas-ci, c’est bien entendu le savoir-faire ancestral et le patrimoine véhiculés par les deux marques qui a justifié leur rapprochement. Le constructeur dévoile donc une série spéciale Macallan du Bentayga Hybrid mélangeant la couleur british green, le bois et le cuir clair dans la plus pure tradition anglaise. Ce véhicule hors du commun est exposé chez Macallan pour le plus grand bonheur des visiteurs de la distillerie.