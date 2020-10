L’annonce a eu l’effet d’une bombe : la coalition Vivaldi a décidé d’imposer aux sociétés de leasing de ne plus proposer que des véhicules à zéro émission de carbone après 2026. Ces sociétés de leasing ont donc cinq ans pour renouveler leur flotte avec des véhicules électriques ou fonctionnant à l’hydrogène. "C’est un énorme défi pour nous", confie Laurent Loncke, directeur général d’Arval Belgique, une société de leasing qui peut se targuer de proposer au leasing plus d’un million de véhicules à travers le monde. "Nous avons la même vision du verdissement de la flotte que le gouvernement. Nous sommes tous conscients qu’il faut protéger la planète avec de nouvelles normes environnementales. Mais il ne faut pas uniquement taper sur les voitures de société, boucs émissaires parfaits, alors que nous ne constituons que 10 % du parc automobile belge et que les voitures de société sont parmi les plus vertes puisque renouvelées tous les 3 à 4 ans."

2026 est-il un objectif sérieux ? Ou n’est-ce qu’une utopie écologiste ?