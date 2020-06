Bien que les chiffres d'immatriculations de mai soient encourageants, les perspectives de relance du marché auto d’ici la fin de l’année restent moroses. La Febiac (Fédération belge de l’Automobile et du Cycle) demande donc la mise en place d’incitants pour faire revenir les clients en concessions.

Jusqu’à 20% de chiffre d’affaires en moins : voilà les prévisions de la Fédération pour l’année 2020 à la suite de la fermeture des concessions et ateliers dans le cadre du lockdown imposé dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Une situation dramatique pour les concessionnaires dont la marge bénéficiaire nette s’était déjà réduite à peau de chagrin, atteignant 1,5% seulement en 2018.

L’Etat pourrait aussi y laisser plusieurs millions en recettes fiscales, précisait encore le communiqué conjoint de la Febiac, Traxio et du magazine Auto Trends sur les modifications des intentions d’achat des consommateurs.

Au vu de ces chiffres, la Febiac souligne l’importance de la mise en place d’une « relance forte et temporaire afin de donner aux consommateurs la confiance nécessaire en termes d’investissement » et demande la mise en place d’incitants fiscaux. « Le secteur automobile demande à nos gouvernements une incitation financière significative à l'achat de véhicules, ce qui stimulera les ventes de véhicules, rendra nos parcs plus écologiques et accélérera l'électrification de notre mobilité ». Une incitation financière qui pourrait, sans les citer nommément, prendre la forme de primes à la casse et à la conversion comme chez nos voisins français, où les montants promis sont pour le moins intéressants.