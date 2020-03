C’est dans un bureau tout de blanc vêtu que nous reçoit Benoît Ceulemans, l’un des dirigeants de Carat. Une pièce spacieuse pour commencer notre entretien, autour d’une table de réunion - blanche, également. En tournant la tête à droite, on aperçoit le large bureau de l’homme, sur lequel trône un grand écran d’ordinateur - blanc, lui aussi. Dans cette pièce si calme, qui pourrait croire que seulement quelques mètres plus loin, de l’autre côté du couloir, des ouvriers s’affairent à désosser et remonter des voitures ?

Lorsqu’on lui rappelle la raison de notre présence, M. Ceulemans esquisse un sourire : il semble réjoui de voir que l’on s’intéresse à cette entreprise liégeoise, fleuron de l’industrie belge. "Les gens nous connaissent souvent. Mais ils ne savent pas toujours ce que nous faisons, en réalité", explique-t-il. Son entreprise est pourtant l’une des rares spécialisées dans l’aménagement et le blindage de véhicules prestigieux pour une clientèle qui l’est tout autant. Seules quelques entreprises à travers le monde peuvent en dire de même.

"Always Unique"