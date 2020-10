La BMW 128 ti prend place dans la gamme entre la très sage 120i de 178 ch et la méchante M135i de 306 ch. Avec ses 265 chevaux issus du moteur 2 litres turbo TwinPower, elle constitue la porte d’entrée dans l’univers sportif de la marque allemande. Pour accentuer son dynamisme, elle emprunte un certain nombre d’éléments mécaniques à sa grande sœur, notamment un système de freinage M Sport avec étriers rouges et des barres antiroulis plus massives. Le nouveau modèle y ajoute un différentiel autobloquant et une suspension rabaissée de 10 mm.

© BMW

Turismo Internazionale

Au-delà de ses prestations dynamiques, la 128 ti fera battre le cœur des fans de la marque en faisant renaitre une appellation mythique. Signifiant "Turismo Internazionale", l’appellation "ti" était, jusqu’à la fin des années 90 et l’avènement de la signature M, la marque de fabrique des modèles sportifs de BMW. Ce nouveau modèle se distingue donc par une présentation spécifique, recevant de série le pack extérieur M Sport pour un look plus affirmé. S’ajoutent une série d’éléments spécifiques, à commencer par les inserts de couleur rouges dans les boucliers et les bas de caisse, et bien sûr les stickers "ti" devant les roues arrière et sur le hayon.

© BMW L’habitacle reprend les mêmes codes, avec une sellerie spécifique aux inserts et surpiqûres rouges, et un logo "ti" cousu sur l’accoudoir central.

La BMW 128 ti sera commercialisée dès le moins de novembre au prix de 43.250€ TVAC.