BMW élargit la gamme de sa BMW Série 1 d’une nouvelle version 128 ti qui prend place dans la gamme sous la méchante M135i de 306 ch. Avec ses 265 chevaux issus du moteur 2 litres turbo TwinPower, elle constitue la porte d’entrée dans l’univers sportif de la marque allemande.

Pour accentuer son dynamisme, elle emprunte un certain nombre d’éléments mécaniques à sa grande sœur, notamment un système de freinage M Sport et des barres antiroulis plus massives. Le nouveau modèle y ajoute un différentiel autobloquant et une suspension rabaissée de 10 mm.



(...)