Ce véhicule, qui illustre ce que pourrait être une BMW urbaine de la prochaine décennie . Elle ne préfigure toutefois pas directement un nouveau modèle mais illustre les progrès réalisés par BMW en matière d’économe circulaire. Le concept fait en effet la part belle aux matériaux recyclés, les autres étant certifiés bio et respectueux de l’environnement. La voiture, forcément électrique, est en outre entièrement recyclable elle-même. Y compris son inédite batterie solide.

© BMW

Sur deux roues aussi

A côté de ce concept, BMW a également présenté trois concepts de deux-roues innovants, et bien sûr, électriques. Le premier est un scooter Concept CE02 destiné à un public jeune et qui semble appelé à prendre assez rapidement le chemin de la production. Le second est le i Vision AMBY, un speed-pedelec (vélo électrique) évolué, capable d’atteindre les 60 km/h, et le troisième est le Vision AMBY, très similaire au précédent dans son utilisation et ses caractéristiques mais doté d’un look de petite moto.