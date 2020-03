BMW i4, VW ID.4, Audi A3, DS9,... Malgré l'annulation du salon pour cause de coronavirus, les nouveautés ne manquent pas

Si le coronavirus, par application du principe de précaution, a eu raison de l'organisation du Salon de l'Auto de Genève (l'un des plus plébiscités par les constructeurs pour y dévoiler leurs nouveaux modèles), les constructeurs n'ont pas totalement boudé l'événement. Qui a, du coup, muté en salon virtuel où, par conférence vidéo interposée, les marques prennent la parole pour annoncer leurs nouveautés. Tour de piste des annonces majeures.

BMW : l'i4, Gran Coupé électrique premium, enfin

La voici enfin. La BMW i4, Gran Coupé 100% électrique de la marque à l'hélice, se dévoile via un concept fort avancé. Outre un design particulièrement racé (où la seule faute de goût pourrait se situer au niveau de la calandre, démesurée) et un intérieur épuré, très minimaliste où l'écran tableau de bord s'exprime largement, c'est au niveau de la batterie que l'i4 avance ses plus beaux arguments : conçue pour être "extrêmement plate", pesant de 550 kg et embarquant 80 kWh de capacité, l’autonomie de l’i4 atteint 600 km en cycle WLTP. Le moteur, énorme, ne devrait pas être en rade, avec 390 kW (530 ch) développés. Le 0 à 100 km/h devrait être franchi en à peu près 4 secondes tandis que l'i4 est armée pour dépasser une vitesse maximale 200 km/h.

La BMW i4 de série sera produite dès 2021 à Munich. Le constructeur annonce avoir investi près de 200 millions d’euros pour adapter son usine à l’assemblage de son coupé électrique. On parle, pour rappel, d'un tarif débutant alentour des 50.000 €. Le but est clairement d'aller chercher Tesla et sa Model 3...

Audi : une nouvelle A3 classique

Après la nouvelle Golf (VW) et la nouvelle Leon (Seat), le groupe Volkswagen achève le renouvellement de ses trois compactes phares avec cette nouvelle Audi A3 de quatrième génération. Comme ses homologues, la marque d'Ingolstadt y va par touchettes et pas au bulldozer. Légèrement plus large (3 cm) et moins haute que sa devancière, la nouvelle A3, un chouïa plus nerveuse, ne marque pas de rupture avec elle. Elle hérite d'une calandre du même style que la dernière Audi A1, et se digitalise encore davantage dans l'habitacle. Deux version hybrides rechargeables, ainsi qu'une mouture CNG, sraient au programme (mais pas au lancement).

© AUDI

DS9 : une berline "statutaire"

Déscotchée depuis plusieurs années désormais de sa marque mère Citroën, DS élargit son catalogue. Après les SUV cossus DS7 et DS5, voici la DS9, berline statutaire (selon l'expression consacrée) qui partage un lien de parenté avec la Peugeot 508 et dont nous vous parlions longuement ici.

© DS



Volkswagen : ID.4, le premier SUV électrique de la marque

Volkswagen a levé le voile sur le deuxième membre de sa famille électrique ID : l'ID.4 sera un SUV familial !

Découlant du concept-car ID Crozz et basé sur la même plate-forme (MEB) que celle qui permet de produire l'ID.3, l'ID.4, qui promet une autonomie maximum (selon les versions) de 500 km, est attendue pour l'été 2020 déjà.

© VW © VW



> Plus d'informations au fil de la journée, selon l'actualité dévoilée par les constructeurs.