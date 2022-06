Esthétiquement, le nouveau X1 ne surprendra guère les habitués de la marque allemande. Le style est un peu plus anguleux que sur le précédent modèle, et l’on retrouve une calandre aux grilles élargies, sans toutefois tomber dans la démesure des dernières Série 7 et X7. Le style est un peu plus mature et valorisant, notamment dans le traitement des détails tels la signature lumineuse ou les jantes dont le diamètre peut atteindre 20 pouces.

© BMW

A bord, ce X1 adopte à son tour le tableau de bord simplifié que l’on a pu voir sur la Série 2 Active Tourer. Les boutons et les aiguilles ont disparu pour céder leur place à des écrans, tactile pour le multimédia, personnalisable pour l’instrumentation. L’équipement fait un bond en avant, avec l’arrivée de la caméra à 360° très pratique lors des manœuvres, la possibilité de laisser la voiture sortir seule d’un emplacement de parking, le régulateur de vitesse avec fonction stop&go pour gérer automatiquement les arrêts et redémarrages dans les bouchons ou encore l’afficheur tête haute.

Au lancement en octobre, le X1 sera proposé avec deux motorisations essence (136 ou 218 ch) et deux diesels (150 ou 211 ch), avec hybridation légère 48V pour les plus puissantes. Elles seront rapidement rejointes par deux variantes hybrides rechargeables de 245 ou 326 ch promettant jusqu’à 89 km en mode tout électrique.

© BMW

Et dès la fin de l’année, le X1 sera également proposé en version électrique iX1. Une motorisation inédite pour le petit SUV, forte de 313 chevaux, qui lui procure de réelles performances dont un 0 à 100 km/h effectué en 5,7 secondes. La batterie de 64,7 kWh nets procurera une autonomie de 417 à 438 km, et acceptera des charges rapides jusqu’à 130 kW sur les bornes publiques. En courant alternatif, le chargeur embarqué de 11 kW sera fourni de série, et jusqu’à 22 kW en option.