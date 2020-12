En collaboration avec ALD Automotive et BMW Group Belux, Ginion Group vient de livrer 39 véhicules hybrides rechargeables à la société Netika. Ceux-ci viendront gonfler la flotte déjà existante de cette entreprise qui a développé un outil informatique pour optimiser l’usage des voitures électriques dans les entreprises.

Les 29 BMW et 10 Mini Countryman viennent s’ajouter aux 31 voitures hybrides ou électriques (25 BMW 225xe Active Tourer et 5 BMW i3 100% électriques) déjà livrées en mai 2017 pour remplacer 30 voitures diesel. Elles s’inscrivent dans un écosystème complet mis en place par Netika, qui dispose d’une toiture plate et d’une installation photovoltaïque de 120 kW pour alimenter la recharge de ses voitures sur un parking qui comptera bientôt 44 chargeurs.

Ce groupe a aussi développé une solution informatique qui permet de piloter la recharge de ses voitures en respectant les disponibilités énergétiques (en fonction des prévisions d’ensoleillement), et de gérer tous les autres aspects de la flotte (de tous types de carburant), comme les contrats de leasing, les sinistres, les PV, divers remboursements.

Ceci permet d’optimiser son coût énergétique, tout en apportant du confort à tous. Cette solution nommée Neofleet entend favoriser la transition des flottes de PME vers l’hybride et l’électrique. Après une phase de tests qui aura duré 3 ans, cette application sera disponible au public en début d’année prochaine.